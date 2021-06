관악가족행복센터 개관

구 최초 가족문화복합시설 23일 개관…보육시설, 프로그램실, 마을미디어센터 등... 6월3 ~ 12일 구 홈페이지에서 온라인 개관식 참여 사전 신청

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 오는 23일 오후 3시 개최되는 ‘관악가족행복센터 개관식‘ 온라인 참여자를 구 홈페이지에서 사전 접수하고 있다.

‘관악가족행복센터’는 구 최초 가족문화복합시설로 2019년6월 첫 삽을 뜬 후 코로나19와 동절기 한파로 공사가 중단되는 등 어려운 상황 속에서도 구민의 가족복지 향상을 위한 일념으로 공사에 박차를 가해 드디어 개관을 앞두게 됐다.

시설위치는 난곡사거리 부근인 남부순환로 1491(신사동)에 연면적 3.999.8㎡, 지하 2 ~ 지상 6층 규모로 건립, 지난 3월 주민 참여를 통한 명칭 공모로 ‘관악가족행복센터’라는 명칭이 최종 선정됐다.

센터 1~4층에는 놀이체험관, 장난감·영유아도서관, 아이랑 등 영유아를 위한 보육시설을, 5층에는 경력단절 여성을 위한 요리·제과제빵 등 다양한 취·창업프로그램실을, 6층에는 1인 미디어실, 스튜디오실 등의 마을미디어센터를 조성해 다양한 프로그램을 운영할 계획이다.

이번 개관식은 코로나19 확산방지와 방역수칙 준수를 위해 참석인원을 최소화, 누구나 참여할 수 있는 온라인 개관식도 함께 진행한다.

성공적인 개관을 축하하며 아이들과 주민들의 꿈을 담은 공연과 제막식, 테이프커팅, 시설관람 등이 오프라인과 동시에 ZOOM 프로그램을 활용, 온라인으로 실시간 진행될 예정이다.

온라인 개관식은 오는 12일까지 사전신청을 통해 참여할 수 있으며, 참여를 원하는 관악구민은 관악구청 홈페이지(참여/예약→참여신청→강좌/행사예약)에서 신청하면 된다.

보다 자세한 사항은 홈페이지를 참고하거나, 여성가족과로 문의하면 된다.

박준희 구청장은 “영유아와 가족, 주민이 모두 함께 즐거움을 누릴 수 있는 가족문화복합시설의 성공적인 건립으로 관악 가족의 삶이 더욱 풍성해졌다”며 “주민 누구나 삶의 활력을 채울 수 있는 공간으로 만들어 나가는 첫걸음을 위해 온라인 개관식에도 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

