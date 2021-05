SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입

[아시아경제 조성필 기자] 국내 증시의 대표지수 중 하나인 코스피200에 지난 3월 상장한 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 2,500 등락률 -1.53% 거래량 450,900 전일가 163,000 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 AZ·화이자 이어 모더나 도입…"하루 최대 100만명 접종 가능" 임상결과 발표! “ㅇㅇㅇ” 바이오 株!! 최대 수혜주!!경제외교 나선 4대 그룹…40조 투자보따리 푼다 close 가 새로 편입된다.

한국거래소는 25일 코스피200, 코스닥150, KRX300의 구성 종목 정기 변경을 확정했다고 밝혔다. 코스피200에는 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 2,500 등락률 -1.53% 거래량 450,900 전일가 163,000 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 AZ·화이자 이어 모더나 도입…"하루 최대 100만명 접종 가능" 임상결과 발표! “ㅇㅇㅇ” 바이오 株!! 최대 수혜주!!경제외교 나선 4대 그룹…40조 투자보따리 푼다 close 를 포함, 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,390 전일대비 75 등락률 +5.70% 거래량 42,586,566 전일가 1,315 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 호반그룹, 대한전선 인수 공표…"시장 강자 되도록 아낌없이 지원"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 대한전선, 최대주주 호반산업으로 변경 close , 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 372,500 전일대비 7,000 등락률 +1.92% 거래량 49,682 전일가 365,500 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일"다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"다음달 코스피200 지수변경 종목은? close , 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 299,500 전일대비 2,500 등락률 +0.84% 거래량 8,648 전일가 297,000 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 "다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"다음달 코스피200 지수변경 종목은?동원산업, 보통주당 5000원 현금배당 결정 close , 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 721,000 전일대비 7,000 등락률 +0.98% 거래량 37,642 전일가 714,000 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 효성티앤씨, 국내 폐어망 재활용한 '마이판 리젠오션' 출시"다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"다음달 코스피200 지수변경 종목은? close 등 5개 종목이 새로 들어간다. 대신 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 13,000 전일대비 500 등락률 +4.00% 거래량 309,894 전일가 12,500 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일"다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"다음달 코스피200 지수변경 종목은? close , 한일현대시멘트, 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 3,635 전일대비 100 등락률 +2.83% 거래량 995,874 전일가 3,535 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 "다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"다음달 코스피200 지수변경 종목은?“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 2,900 등락률 +3.41% 거래량 42,497 전일가 85,100 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 '푸드·베이커리' 두 마리 토끼 잡은 SPC삼립, 1분기 실적 날았다 SPC삼립 1분기 영업이익 104억원…전년比 52.9%↑SPC삼립, 주당 1104원 현금배당 결정 close , 삼양사 삼양사 145990 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 1,400 등락률 +2.24% 거래량 65,413 전일가 62,400 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 "다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"삼양그룹 계열사들, 회사채 발행해 잇단 자금 조달삼양사, 박순철·송자량 각자대표 체제로 변경 close , 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 62,300 전일대비 1,700 등락률 +2.81% 거래량 115,349 전일가 60,600 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 "다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"다음달 코스피200 지수변경 종목은?[클릭 e종목]빙그레, 이익 추정치 하락으로 목표주가 하향 조정 close , 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 26,500 전일대비 550 등락률 +2.12% 거래량 121,798 전일가 25,950 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 애경산업, 1분기 영업이익 76억원…전년동기대비 38%↓"애경산업, 실적 리바운드 기대...주가 점진적 우상향 전망"애경산업, 작년 영업익 224억...전년比 63.1%↓ close 등 7개 종목이 제외됐다.

인적 분할로 신설상장 예정인 엘엑스홀딩스는 상장 이후 오는 28일 코스피200에 편입될 예정이다. 또 추후 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 500 등락률 -0.35% 거래량 300,026 전일가 142,500 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 안 쓰는 배터리로 핵심소재 만든다!! ‘ㅇㅇㅇ’ 마지막 남은 수혜주!답답하시죠? 삼성전자, SK하이닉스에 납품하는 ‘이 기업’! 딱! 말씀드립니다올해 코스피 개인 순매수 벌써 50兆…지난해 연간 규모 추월 close (SKIET)가 신규상장특례 요건을 충족할 경우 기존 종목 중 HDC를 밀어내고 들어가게 된다.

코스닥150에는 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 107,700 전일대비 1,700 등락률 +1.60% 거래량 53,964 전일가 106,000 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 데브시스터즈, 1Q 영업익 238억…전년比 4465%↑데브시스터즈, 외국인 1000주 순매도… 주가 1.97%데브시스터즈, 주가 11만 1200원 (-3.3%)… 게시판 '북적' close · 젬백스 젬백스 082270 | 코스닥 증권정보 현재가 22,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 237,070 전일가 22,800 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 젬백스 "알츠하이머병 임상계획 반려 사유 보완해 재신청"젬백스, 알츠하이머 치료제 국내 제3상 임상시험계획 반려젬백스, 알츠하이머병 2상 임상시험 결과 SCI급 국제학술지 게재 close 등 16개 종목이 새로 이름을 올렸으며, 골프존 골프존 215000 | 코스닥 증권정보 현재가 115,100 전일대비 2,100 등락률 +1.86% 거래량 51,152 전일가 113,000 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 4월 27일 코스닥, 13.90p 오른 646.86 마감(2.20%↑)4분기 15%↑ ‘코스닥150’… 다음달 정기변경 관심집중골프존, 올해 3Q 영업익 78억원…전년비 14%↑ close ·현대바이오랜드 등 16개 종목이 빠졌다.

정기 변경 내용은 내달 11일에 적용된다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr