이제훈 홈플러스 사장 “오프라인 되살리고, 온라인 강화할 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 이제훈 홈플러스 신임 사장은 11일 “오프라인 경쟁력을 되살리고 온라인 사업을 강화해 올라인(All-line)에서 고객이 선호하는 쇼핑환경을 만들겠다”고 밝혔다.

이 사장은 이날 언택트로 진행된 취임식 인사에서 “ESG(환경·사회·지배구조) 경영으로 기업의 사회적 책임을 다하여 고객이 응원하는 회사를 만들고, 우리의 첫 번째 고객인 직원이 행복한 회사를 만들겠다”며 “앞으로 홈플러스는 고객에 집중한 네 가지 방향에 주력할 것”이라며 이같이 말했다.

이 사장은 "빠르게 변화하고 있는 소비자 트렌드에 발맞추어 다양한 상품과 서비스를 개발, 제공함으로써 고객에게 새로운 쇼핑 경험을 제공해 드릴 것"이라며 "고객이 홈플러스를 방문할 이유를 지속적으로 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.

이 사장은 “홈플러스는 2002년 업계 최초로 온라인을 시작했고 도심형 물류센터를 국내 최초 도입한 리테일 물류의 상징이다. 또한 하이퍼 123개, 익스프레스 253개 점포가 소규모 도심형 물류센터의 기능을 갖추고 있으며 하이퍼 당일 배송률은 무려 80%가 넘는다”며 “훌륭한 온라인 부문의 유산과 현장의 물류 경쟁력을 더욱 강화하여 고객이 가장 선호하는 쇼핑 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

앞서 이 사장은 전날 첫 출근 장소를 본사 집무실이 아닌 점포 현장으로 결정하고, 점포 근무 직원들을 직접 만나 현장의 목소리를 듣는 것으로 첫 업무를 시작했다.

