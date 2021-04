담양교육지원청, 사용자 참여 설계 역량 강화 컨설팅 운영

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청(교육장 김철주)은 29일 교육지원청 장학사, 팀장, 담당 주무관 18명이 참석한 가운데 사용자 참여 설계 역량 강화를 위한 컨설팅을 운영했다고 밝혔다.

이번 컨설팅은 그린스마트미래학교추진단 김민수 장학사를 컨설턴트로 초청해 사용자 참여 설계의 효과적인 운영 방안, 우수사례, 유의점 등을 안내받고 질의응답을 통해 깊이 있는 논의로 이어졌다.

컨설턴트는 어떤 교육이 이뤄지는 공간인가에 대한 고민이 선행돼야 하며 교육활동에 따른 공간구성이 되어야만 사용자에게 유용한 공간이 될 수 있다는 점을 강조했다.

컨설팅에 참석한 팀장은 “사용자 참여 설계에 대해 참 생소했는데 컨설팅을 받으니 구체적으로 이해가 됐다. 단계별로 다양한 업무들이 이뤄지는데 업무별 협업이 중요할 것 같다”고 말했다.

김철주 교육장은 “공간을 사용하게 될 학생, 교사, 학부모, 지역민들의 의견을 충분히 수렴해 담양 교육공동체의 배움, 소통, 쉼을 지원할 수 있는 담양미래융합교육센터를 구축하기 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

담양미래융합교육센터는 담양군의 10억 대응투자를 포함해 총 62억 예산으로 구 주산분교에 구축될 예정이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr