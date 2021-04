“밀양강에 범블비와 미니언즈가 나타났다!”

밀양문화재단, 5월 3일부터 밀양강 희망 불빛거리운영



[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양문화재단은 5월 3일부터 31일까지 한 달 동안 영남루 앞 밀양강 일원에서 ‘밀양강 희망 불빛거리’를 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 프로젝트는 가정의 달을 맞아 가족애와 동료애가 넘치는 분위기를 조성하고 코로나19로 지친 시민들에게 희망을 주고 한마음 한뜻으로 이를 극복하자는 염원을 담아 마련됐다.

‘밀양강 희망 불빛거리’는 밀양강 둔치와 영남루 등 모두 8구역으로 나눠 낮에는 포토존으로, 밤에는 화려한 불빛거리로 운영된다.

영남루 일원 희망의 오색 달 전시를 비롯해 밀양강 둔치에서는 가족과 연인이 함께 즐길 수 있는 아이템 조명과 만화 캐릭터 유등, 정크아트로 유명한 김후철 작가의 트랜스포머와 미니언즈 등을 만날 수 있다.

행사와 관련해 궁금한 사항은 밀양문화재단으로 문의하면 된다.

밀양문화재단 관계자는 “사회적 거리두기로 지친 우리 시민들에게 조금이나마 위로와 희망을 드리고 싶은 생각에 이번 전시를 기획했다”면서 “앞으로도 방역을 철저히 지키면서 소소한 재미를 드릴 수 있는 기획전시를 더 많이 개발하겠다”고 전했다.

