완도군, 지역문화 이끌 청년문화 기획자 양성

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군(군수 신우철)은 청년문화 활성화의 기반을 마련하고자 오는 5월 3일부터 5월 21일까지 ‘완도군 청년문화 기획자 양성 교육’ 참가자를 모집하고, 6월부터 9월까지 교육을 진행한다고 29일 밝혔다.

참가자는 완도군에 주소를 두고 문화 기획자를 꿈꾸는 20∼30대(1983년∼2002년생) 청년을 대상으로 신청을 받는다. 모집 인원은 12명 선착순으로 모집한다.

교육 참가비는 무료이나 책임 참가비 10만 원을 선 수납한 후 80% 이상 교육 수료 시 전액 환급한다.

‘청년문화 기획자 양성 교육’은 지역 청년이 기획자의 시선으로 청년문화를 주도하고, 콘텐츠를 직접 제안 및 실행할 수 있는 교육을 통해 청년문화 활성화의 기반을 마련하고자 시행한다.

교육 과정은 준비-기획-마케팅-실전 4단계를 통해 지역 문화와 연계한 문화 콘텐츠 기획, 문화기획 프로젝트 실습, 현장 탐방 및 워크숍, 특강 등으로 구성된다.

특히 지역에서 활동하고 있는 문화 관계자, 문화 기획자 등 지역 문화 주체들의 특강을 통해 지역 사회에 진입해 문화 기획 활동을 할 수 있는 발판을 제공할 예정이다.

또한 16주간의 교육 과정 후 직접 제안한 기획안 중 우수작에 대해서는 2022년 예산에 반영해 기획안을 실현할 수 있는 기회를 제공한다.

군 관계자는 “이번 교육이 완도의 청년문화를 활성화할 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 제안하고 운영할 수 있는 청년 전문가를 양성해 실제 취·창업으로까지 이어질 수 있는 원동력이 됐으면 한다”고 말했다.

신청은 완도군 홈페이지 고시 공고에 게시된 참가 신청서를 작성해 우편, 온라인 또는 직접 방문 제출하면 된다.

자세한 사항은 완도군 여성가족과 인구정책팀으로 문의하면 된다.

