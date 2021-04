'한화 포레나 안산고잔' 내달 분양…일반물량 158가구

한화건설은 경기도 안산시 단원구 고잔동 631번지 일원에 들어서는 '한화 포레나 안산고잔'의 사이버 견본주택을 오는 30일 열고 내달 분양을 받는다고 29일 밝혔다.

한화 포레나 안산고잔은 지하 3층~지상 29층, 3개 동, 전용면적 45~84㎡, 총 449가구 규모로 지어진다. 타입별로 살펴보면 △45㎡ 79가구, △59㎡A 188가구, △59㎡B 110가구, △72㎡ 52가구, △84㎡ 20가구로 일반분양 물량은 총 158가구이다.

포레나 안산고잔은 고잔 연립 8구역을 재건축하는 단지로, 안산시에서도 주거선호도가 높은 단원구 고잔동 도심에 위치하고 있다. 한화건설은 단지 바로 옆에 위치한 고잔 연립 9구역도 시공사로 선정되어 개발을 진행하고 있어 일대에 한화 포레나 브랜드 단지가 형성될 예정이다.

이 단지는 공사가 진행 중인 신안산선 성포역(2024년 예정)이 도보거리에 위치하고 있어 30분대에 여의도에 진입할 수 있는 뛰어난 교통환경을 갖추게 된다. 인근에 위치한 지하철 4호선 중앙역도 이용이 편리하며 특히 안산시 도심지역 내 신규분양 아파트가 희소해 역세권 새 아파트로 실수요자들의 관심이 높다.

단지 바로 앞에 덕성초등학교가 위치하고 있으며, 경안고등학교, 광덕중학교 등을 걸어서 통학할 수 있다. 또한 안산시청, 고대안산병원, 롯데백화점, 롯데마트, 홈플러스 등 편리한 생활·쇼핑·문화 인프라가 집중돼 있다는 평가다.

단지는 남향 위주의 배치로 70% 이상의 가구가 단지 남서측에 위치한 안산중앙공원을 조망할 수 있으며, 인근에는 광덕산과 안산천, 광덕체육공원 등이 위치해 자연친화적인 공간감을 누릴 수 있다.

포레나 안산고잔의 청약 접수는 오는 5월 11일 특별공급을 시작으로 12일(해당지역), 13일(기타지역) 이틀간 1순위, 14일 2순위 순으로 진행된다. 청약 접수는 한국부동산원 청약홈 홈페이지를 통해 받으며 5월 21일 당첨자 발표에 이어 6월 1일부터 정당 계약을 실시한다.

포레나 안산고잔은 코로나19 바이러스 확산 예방을 위해 온라인 홈페이지를 통해 사이버 견본주택을 공개할 계획이며, 실제 견본주택은 당첨자 발표 후 서류접수 기간 내에 사전 예약을 통해 관람할 수 있다. 입주는 2023년 12월 예정이다.

