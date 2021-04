[2보] 검찰총장 후보에 김오수·구본선·배성범·조남관…이성윤 탈락

[아시아경제 김형민 기자] 검찰총장추천위원회가 차기 검찰총장 후보로 김오수 전 법무부 차관과 구본선 광주고검장, 배성범 법무연수원장, 조남관 대검찰청 차장검사를 법무부 장관에게 추천하기로 했다.

유력 후보로 꼽혔던 이성윤 서울중앙지검장은 후보군에 들지 못했다.

추천위는 29일 회의를 열어 이같이 후보 4명을 박범계 법무부 장관에게 추천했다. 박 장관은 조만간 이들 중 1명을 최종후보로 정해 문재인 대통령에게 제청할 예정이다.

한편 이 지검장은 추천위 격론 끝에 후보에 들지 못한 것으로 보인다. 결국 수사 외압 의혹이 발목을 잡았다는 분석이다.

이 지검장은 2019년 대검 반부패강력부장으로 일할 당시 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹을 수사한 수원지검 안양지청에 외압을 행사했다는 의혹을 받아 피의자가 됐다. 이 지검장을 수사한 수원지검은 곧 그를 기소할 방침이다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr