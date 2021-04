호남대 호텔경영학과, 에디슨 커피와 업무협약

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 호텔경영학과는 지난 28일 호텔경영학과 F&B실습실에서 에디슨 커피와 상호협력 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

협약식에는 호텔경영학과 이희승·신동진 교수, 에디슨 커피 이윤재 대표가 참석했다.

두 기관은 커피산업 기술 및 인적자원 교류, 시설과 기자재 등 상호 교류 및 활용에 상호 협약하기로 했으며, 산학 공동발전에 동의했다.

신동진 교수는 “커피 시장은 인스턴트 커피시대에서 스페셜티 커피 시대로 변화하고 있으며, 스페셜티 커피 기준이 단순하게 생두만으로 정해지는 것이 아니라 환경에 관한 이슈, 커피문화 등 까지도 고려해야 하기 때문에 이번 협약을 통해 커피산업에 관심이 높은 학생들에게 스페셜티 커피에 관한 양질의 교육을 제공하는데 노력하겠다”고 말했다.

한편 에디슨 커피 이윤재 대표는 지난 20일부터 호텔경영학과에서 진행하고 있는 2021년도 ‘스페셜티 커피협회(SCA) 커피스킬 프로그램(CSP)과정’에 대표 강사로 참여, 호텔경영학과 학생들을 식음료부분 우수 전문인력으로 양성시키기 위해 노력하고 있다.

