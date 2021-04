[아시아경제 이민우 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 371,000 전일대비 2,500 등락률 -0.67% 거래량 280,250 전일가 373,500 2021.04.29 11:11 장중(20분지연) 관련기사 네이버, 1Q 영업익 2888억…전년比 1%↓ 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close )는 미국 계열사 웹툰엔터테인먼트의 주식 43만3669주를 2040억원가량에 취득하기로 결정했다고 29일 공시했다.

주식 취득 예정일은 다음달 11일이며 주식 취득 후 네이버의 웹툰엔터테인먼트 지분율은 66.6%가 된다.

