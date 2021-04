[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 한동대학교 LINC+사업단과 자원보호의 능동적인 대응을 위한 '환경보호 및 자원업사이클링 업무협약'을 체결했다.

지난 27일 한동대 산학협력단에서 열린 협약식에는 정영화 포항시 환경국장과 이종선 한동대학교 링크사업단장이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 기후 및 환경변화 분야의 지역사회 문제점을 찾고 자원절약을 위한 플라스틱 제로사업, 업사이클링 활성화, 자원의 선순환 등 각종 사업의 수행에 적극 협력해 나가기로 했다.

정영화 환경국장은 "이번 협약 체결을 통해 학생들의 아이디어와 창의성이 행정에 접목돼 상생 효과를 창출할 것으로 기대된다"며 "환경보호 인식개선과 친환경 체계구축으로 지속가능한 생태계를 만들어 나가겠다"고 전했다.

