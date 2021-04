‘무안~제주’ 하늘길 29일부터 재개

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 코로나19 여파로 지난해 11월 30일부터 전면 중단했던 무안국제공항 ‘무안~제주 간 노선’을 오는 29일부터 다시 운항한다고 밝혔다.

국내 저비용항공사(LCC)인 제주항공이 무안~제주 노선을 주 4편(금~월) 부정기로 우선 운항하고, 이용객 추이에 따라 정기선 전환과 증편도 검토키로 했다.

무안국제공항은 지난 2019년 90만 명이 이용해 전년보다 68%의 이용객 상승률을 보이며 전국 1위를 기록, 서남권 거점공항으로서 위상을 쌓아갔다.

하지만 코로나19 장기화에 따른 수요 급락으로 지난해 11월부터 모든 항공기 운항이 중단됐다.

도는 무안국제공항의 운항 재개를 위해 무안군, 한국공항공사, 제주항공, 무안공항 활성화위원회 등 유관기관과 함께 모든 노력을 기울였다.

앞으로 제주항공과 공동으로 관광 전남을 알리고, 무안국제공항 운항 재개를 지원하기 위해 5월 중 ‘남도 여행 보물찾기 및 무안국제공항 활성화’ 공모전을 개최할 계획이다.

국민적 관심과 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.

박철원 전남도 도로교통과장은 “우선 국내선 활성화에 최선을 다하고, 코로나19 극복 후 국제선 재운항에 대비해 기반 및 편의시설을 확충하는 등 준비를 철저히 하고 있다”며 “인천공항에 집중한 화물기를 서남권 거점공항인 무안공항으로 분산토록 요청하는 등 무안국제공항 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

