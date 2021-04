[포토] 조달청, 수원에서 ‘경기조달지원센터’ 개소식

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 8일 경기도 수원에서 ‘경기조달지원센터’ 개소식을 가졌다. 센터는 경기남부지역 소재 기업의 조달시장 진출을 돕는 컨설팅과 혁신제품 판로 지원 등 조달행정 서비스 강화를 위해 신설됐다. 김정우 조달청장(오른쪽 네 번째)이 센터 개소식을 마친 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 조달청 제공

