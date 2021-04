LF 보리보리, '봄을 마중하는 옷장 정리' 기획전…최대 65% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] LF 계열사 트라이씨클의 유아동 전문몰 보리보리는 월간 디저트 4월호 '봄을 마중하는 옷장 정리'를 발행하고 소개된 제품을 최대 65% 할인하는 기획전을 11일까지 진행한다.

월간 디저트는 디자이너와 인서트의 줄임말로, 디자이너들이 ‘숨어있는잇 아이템’을 선별해 특별한 방식으로 소개하는 콘텐츠다.

4월호에는 옷 소비에 대한 의사결정을 도와주는 테스트가 포함됐다. 결과에 따라 개인별 꿀팁을 제공받을 수 있다.

대표 상품으로는 리빙박스가 있다. 기본적인 플라스틱 박스는 물론 접이식 수납함과 속옷 정리함 등 13종의 리빙박스가 3000원대부터 마련됐다. 파로마가구의 서랍장은 19% 할인된 9만9000원으로 구매할 수 있다. 마켓비, 셀레스타 등 소비자 선호도가 높은 브랜드의 서랍장도 4만원대부터 선보인다.

한편 보리보리는 오픈 13주년을 맞아 4월 한 달간 다양한 혜택을 제공한다. 13주년 기념 스페셜 특가 상품이 매주 새롭게 구성되며, 신규 회원과 우수고객은 전용 쿠폰을 받을 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr