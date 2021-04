박형준 부산시장 첫 출근길 … 충렬사 ‘참배’ ⇒ 선관위 ‘당선증’ ⇒ 백신접종센터 ‘격려’

“부산 역사적 긍지와 자존심 지키고 계승하겠다”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 4·7보궐선거에서 당선돼 첫 출근길에 오른 박형준 부산시장은 8일 부산 동래구 안락동 충렬사 참배로 공식 업무를 시작했다.

박 시장은 이날 오전 8시 30분 충렬사에 입장해 참배했다. 충렬사는 임진왜란 때 순국한 송상현 동래부사 등 순국선열의 위패가 모셔진 곳이다.

하태경 국민의힘 부산시당위원장을 비롯해 김희곤, 정동만, 이주환 등 지역 국회의원이 동행했다.

박 시장은 방명록에 “부산의 나라 사랑, 역사적 긍지와 자존심을 지키고 계승하겠습니다”라고 글귀를 남겼다.

이후 박 시장은 오전 11시 부산 선거관리위원회에서 당선증을 교부받는다.

오후 1시 20분 부산시청 집무실에서 인수인계서에 서명하고 곧바로 업무보고를 받고 쌓여있는 부산시정 현안 등을 파악하면서 결재할 예정이다.

당선증 수령 후 부산시장 자격으로 처음 방문하는 현장은 백신예방접종센터로 잡혀있다.

박 시장은 오후 4시 코로나19 예방백신 접종이 이뤄지는 부산시민공원 시민사랑채를 방문해 접종 상황을 점검할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr