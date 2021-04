포항시립교향악단, 제176회 정기연주회 '봄의 동경' … 온택트 공연

15일 오후 7시 30분 포항시 공식유튜브 채널 실시간 중계

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 시립교향악단이 오는 15일 오후 7시30분 유튜브 채널을 통해 제176회 정기연주회 '봄의 동경'을 실시간 중계한다고 8일 밝혔다.

이번 연주회는 지난 2월에 이어 두 번째로 진행되는 비대면 온택트 무관중 라이브 공연이다. 지휘는 임헌정 예술감독 겸 지휘자가 맡는다.

이번 공연은 서울 예술의 전당에서 열리는 2021교향악축제에서의 연주를 앞두고 지역 주민에게 먼저 공연을 선보이고자 기획됐다고 포항시는 전했다.

프로그램은 모차르트의 오페라 '마술피리'의 서곡, 모차르트의 피아노 협주곡 27번, 베토벤 교향곡 7번으로 구성된다. 모차르트 피아노 협주곡 27번의 3악장에 모차르트의 가곡 '봄의 동경' 주제 선율은 이번 공연명의 테마이기도 하다.

김병삼 포항시립예술단장은 "코로나19로 오프라인 공연이 어렵지만, 온라인 실시간 공연을 통해 화사한 봄의 정취를 교향악단의 아름다운 선율과 함께 포항시민들이 즐기고, 감상할 수 있기를 바란다"고 했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr