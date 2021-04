동양건설산업, ‘대구 안심 파라곤 프레스티지’ 7일 1순위 청약

[아시아경제 류태민 기자] 동양건설산업이 대구광역시 동구 안심뉴타운 B4블록에 위치한 ‘대구 안심 파라곤 프레스티지’ 1순위 청약접수에 들어간다고 7일 밝혔다.

단지는 지하 1층~지상 18층 13개 동으로 전용면적 84㎡(A·B·C) 총 759가구로 구성된다.

동양건설산업은 동양건설산업은 대구에 처음으로 짓는 파라곤 브랜드인 만큼 특화설계에 공을 들일 방침이다.

동양건설산업은 대구 안심 파라곤 프레스티지에 6인의 전문적인 가든 디자이너들이 설계한 ▲북유럽 감성의 ‘헤리티지 가든’ ▲숲 속을 산책하는 듯한 ‘내추럴 가든’ ▲고풍스러운 수목을 활용한 ‘클래식 가든’ ▲분수가 있는 화려하고 예술적인 ‘워터 가든’ ▲세련된 갤러리하우스가 있는 ‘모던 가든’ ▲다양한 꽃이 있는 이국적인 ‘로맨스 가든’을 적용할 계획이다.

또한 동양건설산업은 가구별로 멀티 수납 창고를 제공한다. 파라곤 만의 와이드형 광폭 거실도 적용한다.

대구 안심 파라곤 프레스티지는 대구지하철 1호선 반야월역이 가까운 역세권으로 인근에 코스트코·이마트·롯데아울렛 등 쇼핑문화시설이 위치해있다. 또 반야월초등학교·안심중학교 등이 인접해 있어 교육환경도 양호하다.

청약일정은 6일 특별공급 청약접수를 시작으로 7일에는 1순위(대구 6개월 이상 거주자), 8일 1순위(기타), 9일 2순위 청약접수가 진행된다. 당첨자 발표일은 15일이며 정당계약일은 27일~29일 3일 간 진행된다.

입주예정일은 2023년 3월이다. 견본주택은 대구시 동구 동호동 356-2에 위치한다.

