제41주년 5·18민중항쟁기념행사위 출범

‘오월, 시대와 눈 맞추다, 세대와 발 맞추다’ 슬로건



“집합행사는 지양, 실체적 진실규명 기여 중점 추진”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘오월, 시대와 눈 맞추다, 세대와 발 맞추다’의 슬로건으로 제41주년 5·18민중항쟁기념행사위원회가 출범했다.

5·18행사위는 1일 국립5·18민주묘지를 참배하고 광주광역시 동구 5·18기록관에서 출범 기자회견을 열고 “41주년을 맞는 민중항쟁기념행사가 위기의 시대를 5·18 극복하고 새 시대를 만들어 가기 위한 실천과제를 도출하고 행동에 옮기는 동력이 될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

이어 “이번 슬로건에는 41년의 세월과 흐름을 반영해 다양한 세대와의 조화와 변화된 시대에 발맞춰 오월정신을 기반으로 오늘의 위기를 타개하고 새날을 열겠다는 다짐과 의지를 담았다”고 말했다.

41주년 5·18기념행사는 코로나19 재난사태에 맞게 모든 행사를 사회적 거리두기 1.5단계에 맞춰 집합행사를 지양할 것이라고 설명했다.

행사위는 “집합 행사는 어렵지만 실체적 진실규명에 기여하는 5·18 내용을 첫 번째의 과제로 삼겠다”며 “현시기 위기극복의 대안과 실천과제들에 대한 각계의 목소리가 드러나고 5·18 정신을 어떻게 구현할지 지혜를 모으는 5·18정신계승 부문대회를 확장할 것”이라고 강조했다.

또한 “행사 전 영역에서 미래세대의 참여를 이끌어 내는 것을 중심으로 경험세대와 기록으로 기억하는 세대 간 이해와 소통 연대를 추구하며, 기념과 5·18 정신계승, 추모와 투쟁 축제가 함께 어우러지는 행사를 통해 다양성과 조화를 추구하기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr