에이아이댑스, 과학기술정보통신부 인가 기업부설연구소 설립

에이아이댑스 기업부설연구소 인정서 취득

AI 블록체인 클라우드 서비스를 전문으로 하는 에이아이댑스가 자체 기업부설연구소를 설립하고 클라우드 기술 연구에 속도를 낸다고 밝혔다.

기업부설연구소를 인정받기 위해서는 독립된 연구공간과 시설, 기자재 등 물질적 요건과 일정 수준 이상의 연구전담요원 등의 인적 요건이 갖춰져야 한다. 에이아이댑스는 이에 충족한 물적, 인적 요건으로 기업부설연구소를 인정받았다.

에이아이댑스의 AI 블록체인 클라우드 서비스는 누구나 AI를 개발할 수 있는 편의성을 제공하는 동시에 AI 전문가를 위한 고성능 기능을 제공한다. AI 기술을 접목하여 기존 서비스를 개선하고자 하는 기업과 개인에게 새로운 비즈니스 기회를 제공한다. 또한 학습데이터에 맞는 머신러닝 코드를 생성하여 인공지능을 학습하고, 생성된 인공지능 예측 모델을 통해 분석 리포트를 제공한다.

에이아이댑스는 현재 블록체인 기반 클라우드 서비스 제공 방법 및 시스템에 관한 특허 출원을 진행 중이며, 상반기 특허 취득 예정이다. 에이아이댑스 관계자는 “자체 연구소와 연구개발 전담 부서를 통해 연구개발력 증진은 물론 관련 기술을 강화하여 AI 블록체인 클라우드의 우수성을 알리고, 클라우드 산업을 견인하는 기업으로 도약할 방침”이라며 덧붙였다.

