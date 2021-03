[아시아경제 지연진 기자]금융투자협회는 4일 정기총회를 열고 공익이사 및 자율규제위원을 선임했다고 밝혔다.

공익이사에는 강석원 전망법률사무소 변호사와 장범식 숭실대 총장이 재선임됐고, 김창봉 중앙대 경영학부 교수와 서태종 금융채권자조정위원회 위원장, 최영록 전 기획재정부 세제실장이 신규 선임됐다.

자율규제위원에는 윤경호 매일경제 신문발전위원, 이동엽 법무법인 태평양 고문, 서정호 법무법인 위즈 변호사, 윤태용 전 한국저작권보호원장, 김원규 이베스트투자증권 대표이사, 정일문 한국투자증권 대표이사가 신규 선임됐다.

새로 선임된 공익이사와 자율규제위원의 임기는 2년이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr