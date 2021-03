동방, 작년 영업익 247억원…당기순익 흑자전환

[아시아경제 지연진 기자] 동방 동방 004140 | 코스피 증권정보 현재가 10,550 전일대비 150 등락률 +1.44% 거래량 9,138,512 전일가 10,400 2021.03.04 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동방, 커뮤니티 활발... 주가 -0.96%.동방, 주가 1만 원.. 전일대비 -3.85%美 나스닥 상장일 발표!! ‘쿠팡’ 관련 최대 수혜 株!! 오늘만 드립니다 close 은 지난해 매출액이 전년대비 6.5% 감소한 5920억5448만원을 기록했다고 4일 공시했다.

이 기간 영업이익은 18.2% 늘어난 247억6013만원이었고, 당기순이익은 흑자전환한 138억9496만원이었다. 이 회사는 "장기 프로젝트 수행 및 비용 효율에 따른 이익이 증가했다"며 "외화환산 및 파행상품평가 등으로 인한 전년대비 영업외손익이 개선됐다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr