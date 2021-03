GIST-평동산단운영협의회, 지역산업 활성화 위한 MOU 체결

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과학기술원(GIST, 지스트)은 4일 ㈔평동산업단지운영협의회와 산학협력사업 참여 및 우수인재 양성 등 지역산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식은 김기선 지스트 총장과 김보곤 ㈔평동산업단지운영협의회장 등 관계자들이 참석했다.

주요 협약내용은 ▲정부 산학협력 지원 사업 공동참여 ▲경영자문 멘토링 및 네트워크 구축 지원 ▲기관 보유 S/W 및 H/W 등 공동활용 ▲맞춤형 인력양성을 위한 프로그램 및 현장실습 운영, 창업활성화 지원 ▲지스트 인공지능연구소 및 AI대학원과의 인력교류 ▲기타 상호기관 교류협력 증진 등이다.

김기선 총장은 “우리 지역 대표 산업단지인 평동산단과의 우호적인 협력관계를 통해 앞으로 지스트와 지역사회가 함께 성장하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “지스트는 지역사회 발전을 위해 적극적으로 협력하고 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

김보곤 ㈔평동산업단지운영협의회장은 “지스트와의 업무협약을 통해 평동산단의 기업들이 스마트 팩토리로 거듭나기를 기대한다”며 “지스트의 적극적인 협력에 감사드린다”고 화답했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr