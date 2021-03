전남도 올해 예산 10조 원대…지난해 대비 9000억 원 ↑

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도의 2021년 예산 규모가 10조 원대인 것으로 분석됐다.

4일 전남도가 공개한 2021년 예산기준 재정공시 자료에 따르면 올해 전남도 본청의 예산 규모는 코로나19로 침체된 지역경제 활성화 및 도민 생활 안전망 강화 등을 위해 지난해보다 9162억 원이 증액된 10조 2213억 원이다.

이중 일반회계는 8조 2548억 원, 특별회계는 9475억 원, 기금은 1조 190억 원이다.

일반회계 기준 세입예산 재원은 총 8조 2548억 원으로, 지방세·세외수입 등 자체수입은 1조 9670억 원, 지방교부세·보조금 등 이전재원은 5조 9401억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 3477억 원이다.

또 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 재정자립도는 22.12%, 재량권을 갖고 자율적으로 집행할 수 있는 재원의 비율을 의미하는 재정자주도는 36.0%로 전국 17개 시·도 중 16위다.

일반회계 기준 세출예산 편성 비중은 사회복지 31.24%(2조 5791억 원), 농림해양수산 21.83%(1조 821억 원), 일반공공행정 8.25%(6811억 원) 순으로, 사회복지와 농림해양수산이 전체 중 절반 이상을 차지했다.

조대정 전남도 예산담당관은 “지난해부터 시작된 유례없는 ‘코로나19’로 지역사회가 크게 위축되고 있다”며 “도민의 생활 안정과 경제 회복을 위해 재정 효율성 제고 등 재정 분야 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

자세한 내용은 전남도 누리집 ‘정보공개/재정운영/지방재정공시(예산자료)’에서 확인할 수 있다.

