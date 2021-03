CJ오쇼핑, 이소라 프로젝트 7일 첫방송…직접 큐레이팅 한 아이템 소개

[아시아경제 임춘한 기자] CJ오쇼핑은 오는 7일 이소라씨와 함께 뷰티·헬스·라이프스타일 전문 기획 프로그램 ‘이소라 프로젝트’를 론칭한다고 4일 밝혔다. 이 프로그램은 매주 일요일 오전 10시부터 75분 동안 진행되며, 이소라씨가 직접 경험하고 큐레이팅 한 아이템들을 다양하게 선보일 예정이다.

이소라 프로젝트는 고객이 함께 소통하며 콘텐츠의 가치를 만들어나가는 프로그램이다. 대표적으로 12주 프로젝트가 있다. 12주 간의 프로젝트 안에서 월별로 챌린지가 진행되며 이를 통해 고객은 건강하고 아름다운 라이프스타일 습관 형성에 도움을 받게 된다.

첫 프로젝트는 슈퍼소라 프로젝트로 3월 한 달 간 케일쥬스 챌린지를 연다. 이소라씨가 직접 제작한 케일쥬스 만들기 영상을 보고 이소라 프로젝트 공식 CJmall 페이지나 인스타그램 계정을 통해 영상을 공유하면 된다. 챌린지 참여 고객 총 20명을 추첨해 5만원의 CJmall 적립금도 증정한다.

이소라 프로젝트는 TV 라이브 채널을 중심으로 CJmall과 SNS로 고객 경험을 확장하는 크로스오버 쇼핑을 선보인다. 생방송에서 판매하지 못한 상품이나 유용한 라이프스타일 정보를 선별해 CJmall ‘소라마켓’에서 공개하며 고객 쇼핑 만족감을 한껏 강화할 예정이다. 이소라 프로젝트 공식 인스타그램을 통해 이소라씨의 라이프스타일에 대한 궁금한 점을 언제든지 질문하고 답변 받을 수도 있다.

첫 방송 상품은 최근 이미용 가전 중 가장 핫한 아이템인 다이슨 에어랩이다. 이 제품은 국내에서 높은 관심을 받기 전부터 이소라씨가 약 3년간 직접 사용하고 있는 아이템이다. 오는 14일에는 에버콜라겐 인앤업플러스를 선보인다. 식약처 피부 기능성 인정을 받은 ‘저분자 콜라겐 펩타이드’가 함유돼 피부 보습은 물론 자외선에 의한 피부 손상으로부터 건강을 유지하는데 도움을 준다.

이소라씨는 “이소라 프로젝트가 지향하는 건강한 가치를 통해 고객들의 삶이 더 즐거웠으면 하는 목표가 있다”며 “앞으로 친밀하게 고객과 소통하며 기대 이상의 만족감을 주고 색다른 즐거움이 있는 프로그램으로 만들어보고 싶다”고 밝혔다.

CJ오쇼핑 관계자는 “이소라 프로젝트 슬로건이 리얼 라이프 쇼인 것처럼 이소라씨의 살아있는 라이프스타일 스토리를 프로그램에 잘 녹여 건강한 아름다움의 가치를 고객께 전달할 예정“이라며 “전 세대로부터 공감과 지지를 받는 훌륭한 스토리텔러 이소라씨와 함께 트렌드를 만들어가며 긍정적인 가치를 공유하는 지속 가능한 프로그램으로 발전시키겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr