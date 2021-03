경찰 "3.1절 집회 안정적 마무리…보신각 미신고 집회 사법처리 검토"

[아시아경제 이관주 기자] 1일 서울 전역 85개소에서 열린 3.1절 집회가 별다른 충돌없이 안정적으로 마무리됐다. 다만 일부 미신고 집회 시도 등에 대해서는 경찰이 사법처리를 검토하고 있다.

서울경찰청은 이날 입장문을 내고 "3.1절 집회가 서울 전역에서 집회, 기자회견, 차량시위 등 다양한 형태로 개최됐다"면서 "대체로 안정적으로 마무리됐다"고 밝혔다.

3.1절 집회는 서울 도심 곳곳에서 집회 및 차량시위(62개소), 기자회견(16개소) 등 방식으로 열렸다. 세종로사거리 주변과 종로·을지로·태평로 등 7개소에서는 변형 1인 시위가 열리기도 했다.

경찰은 "코로나19 확산 차단을 위해 정부와 범국민적 노력을 뒷받침하고자 서울시 등 지방자치단체와 협조해 합법적 집회는 최대한 보장했다"고 덧붙였다.

다만 경찰은 이날 보신각 주변에서 40여명이 미신고 집회 및 집단 이동을 시도한 부분에 대해서는 채증자료를 토대로 사법처리를 검토할 예정이다.

경찰은 "앞으로도 헌법상 기본권인 집회시위의 자유는 최대한 보장하되, 국민의 생명과 안전을 위협하는 불법행위에 대해서는 법과 원칙에 의해 엄정 대응할 방침"이라고 강조했다.

