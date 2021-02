GS리테일, 건국대 의상디자인학과 대상 '상품 디자인 공모전'

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 오는 2일부터 건국대 의상디자인학과와 함께 '상품 디자인 기획 개발 공모전'을 진행한다고 1일 밝혔다. 건국대 의상디자인학과의 모든 재학생은 개인 또는 팀을 꾸려 자유롭게 참여할 수 있다.

이번 공모전은 '차별화 패션 마스크 개발'을 주제로 진행된다. 코로나19가 장기화 되고 있는 '위드(with) 코로나' 시대, 마스크가 일상 필수품을 넘어 개인의 개성을 표현하는 중요한 패션 아이템으로 부각되고 있는 사회적 현상이 반영됐다.

오는 26일까지 제출이 완료된 디자인 및 아이디어 설명서를 통해 1차 심사(3월29일)가 진행되고 1차 심사를 통과한 참가자(팀)가 제작한 시제품 놓고 이뤄지는 2차 심사(4월14일) 후 최종 당선작이 선정된다. 심사는 GS리테일 상품 기획자와 건국대학교 의상디자인학과교수진이 공동으로 진행한다.

GS리테일 관계자는 "새학기를 맞아 코로나19로 침체된 캠퍼스에 새로운 활기를 불어 넣는데 도움이 되고자 이번 공모전을 기획하게 됐다"며 "참신한 아이디어로 무장한 대학생들의 활발한 참여를 통해 경쟁력 있는 상품이 탄생할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr