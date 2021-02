문준용 "'넉 줄 지원서'로 1400만 원 수령? 곽상도 거짓말 말라"

[아시아경제 최은영 기자] 문재인 대통령의 아들 문준용 작가가 자신을 둘러싼 긴급 예술지원금 1400만 원 수령 '넉 줄 신청서' 논란에 대해 "거짓말"이라고 반박했다.

문 씨는 11일 자신의 사회연결망 서비스(SNS)에 글을 올려 "곽상도 의원은 거짓말을 하고 있다"라며 "저의 지원서는 20여 쪽에 달하고, 예전 실적, 사업 내용, 기대 성과 등의 내용이 포함되어 있다"라고 지적했다.

이어 "곽 의원은 지원서 내용 중 피해사실 부분만 발췌해 거짓말의 근거로 악용하고 있다"라며 "다시 한번 말하지만, 이 지원금은 예술가 피해를 보전하기 위한 것이 아니라 유망한 예술 활동을 지원하기 위한 것이다. 평가 기준 역시 사업의 적정성 및 타당성(20점), 수행역량 및 실행 능력(60점), 성과 및 기여도(20점)로 구성돼 있다"라고 설명했다.

그러면서 "곽 의원은 제가 선정된 이유가 피해사실 말고도 충분하다는 것을 알면서도 이를 숨겼다"라며 "뿐만 아니라 제 심사점수까지 기자에게 공개하는 만행을 저질렀다. 이것은 심각한 명예훼손이자 국회의원 권한의 남용"이라고 비판했다.

문 씨는 일부 언론을 향해서도 "거짓인 부분만 확대 왜곡하여 유포하고 있다"라며 "이런 짓을 멈춰달라"고 했다.

앞서 지난 10일 곽상도 국민의힘 의원 측은 문 씨가 지난해 코로나19 피해 긴급 예술지원금 1400만 원을 받는 과정에서 서울문화재단에 제출한 피해사실 확인서에 4줄만을 쓰고 지원 대상자에 선정됐다고 밝혔다.

곽 의원은 문 씨가 제출한 피해 사실 확인서를 공개하며 "(문 씨의 피해사실 확인서는) 다른 합격자들이 여러 장의 피해사유서를 작성한 것과 대비된다"라고 지적했다.

문 씨가 작성한 피해 사실 확인서에는 "현재까지 총 3건의 전시가 취소되고 그 외에도 올해 기획되었던 여러 전시들이 연기되거나 취소될지 (모르는) 불확실한 상황이 지속될 것이라 예상된다"라며 "작품 판매 기회가 상실되었으며 상기 취소된 전시를 위해 제작하였던 여러 작품들의 제작비 회수가 불가능하다"라는 내용이 적혀있었다.

곽 의원은 다른 지원자의 경우 피해사실 확인서에 관람객 인원 감소 현황 그래프 및 통계 등을 구체적으로 제시했으나 지원 대상에서 탈락한 경우도 있다고 주장하며 "세간에는 네줄이 아니라 '나 문준용' 넉 자만 써도 합격했을 것이라는 말이 나오고 있다"라고 지적했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr