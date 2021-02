설날 연휴 첫날인 11일 서울역에서 귀성객들이 고향으로 가는 열차에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 정부는 코로나19 국내 재확산을 막기 위해 오늘부터 14일까지 5인 이상 사적모임 금지 조치를 내렸다. 직계 가족이라고 하더라도 주소지가 다르면 5명 이상 모일 수 없으며, 위반 시 과태료가 부과된다. /문호남 기자 munonam@

