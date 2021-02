'학폭 인정' 이재영·다영 사과문에…피해자 "글 하나로 10년 세월 용서되지 않아"

[아시아경제 나한아 기자] 현직 여자 프로배구 흥국생명 소속 이재영·이다영 쌍둥이 자매가 학교폭력 가해 사실을 인정하자 이를 최초 폭로한 피해자가 "글 하나로 10년의 세월이 잊혀지고 용서되는 건 아니다. 허무하다"라고 했다.

이어 "앞으로 살아가면서 과거의 일을 곱씹으며 반성하면서 살아가길 바란다"라며 "어떠한 이유로도 학교 폭력은 정당화될 수 없다"라고 강조했다.

앞서 지난 10일 이들의 학교 폭력을 주장한 피해자는 온라인 커뮤니티에 '현직 배구선수 학교 폭력 피해자들입니다'라며 이재영·이다영과 학창 시절 학내 배구선수단으로 활동했던 단체 사진을 공개했다.

그는 "피해자와 가해자는 숙소에서 같은 방을 썼는데 소등한 뒤 가해자가 피해자에게 무언가를 시켰다. 피곤했던 피해자는 좋은 어투로 여러 번 거절했으나 가해자는 흉기를 가져와 협박했다"라고 주장했다. 이어 "더럽다, 냄새난다며 옆에 오지 말라고 했으며 매일 본인들 마음에 안 들면 항상 욕하고 부모님을 '니네 애미, 애비'라 칭하며 욕을 했다"라며 20여 건의 피해 사실을 나열했다.

그러면서 "많은 시간이 흘렀지만, 여전히 가해자들로 인해 트라우마를 가지고 살아가고 있다"라며 가해자들의 진심 어린 사과를 받고 싶다고 요구했다.

이후 글쓴이는 가해자 측이 직접 만나 사과하겠다는 뜻을 밝혔다며 해당 게시글을 내렸다. 논란이 커지자 지난 10일 이재영, 이다영은 인스타그램을 통해 각각 자필 사과문을 게재했다.

이재영은 "철없었던 지난날 저질렀던 무책임한 행동 때문에 많은 분들께 상처를 드렸다. 머리 숙여 사죄한다"라며 "이제라도 저로 인해 고통받았을 친구들이 받아 준다면, 직접 뵙고 잘못을 인정하고 사죄하겠다"라고 전했다.

이다영은 "학생 시절 같이 땀 흘리며 운동한 동료들에게 힘든 기억과 상처를 갖도록 언행을 했다는 점 깊이 사죄드린다"라며 "피해자분들이 가진 트라우마에 대해 깊은 죄책감을 가지고 앞으로 자숙하고 반성하는 모습 보이겠다"라고 사과했다.

