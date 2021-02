설 연휴 볼만한 전시 어디 있을까

[아시아경제 최동현 기자] 설 연휴 수도권에서 고향으로 내려가지 않는 홈콕족을 위해 다양한 전시회가 열린다.

11일 문화예술계에 따르면 서울시립미술관은 설 연휴 기간 코로나19로 서울에 머무르는 시민들을 위해 서소문본관 및 북서울미술관, 남서울미술관, SeMA창고 등 곳곳에서 다양한 전시 프로그램을 진행한다. 서울시 공공서비스 예약사이트를 통해 사전 예약 후 방문이 가능하다.

우선 서소문본관에서는 미술관의 소장 작품을 주제로 한 컬렉션 기획전인 '컬렉션 오픈 해킹 채굴'이 4월11일까지 전시된다. 비대면·온라인 환경에서 소장 작품 컬렉션을 감상하는 다양한 참여형 작품을 소개하며, 관람객은 직접 미술관을 방문하거나 전시 홈페이지, 스마트폰 등을 통해 참여할 수 있다.

북서울미술관에서는 오는 14일까지 '파도가 지나간 자리' 전시가 열린다. 이는 서울시립미술관과 스페인 한네프켄재단이 공동 기획한 미디어아트다. 한네프켄재단은 2009년 스페인 바르셀로나에서 설립된 비영리기관으로 비디오아트 분야의 제작을 지원하고 작가를 알리는 데 주력하고 있다. 또 2020 타이틀 매치인 함양아 대 서동진의 '흔들리는 사람들에게'더 북서울미술관 전시실과 프로젝트 갤러리에서 3월1일까지 진행된다. 북서울미술관은 2014년부터 ‘타이틀 매치’라는 이름으로 두 명의 작가를 초대한 전시를 기획하고 있다. 아울러 어린이들을 위한 전시인 '와당탕퉁탕'이 9월9일까지 진행된다.

남서울미술관에서는 대기실 프로젝트 일환인 '단순한 진심:51 Lives'가 4월11일까지 계속된다. 이는 뉴욕을 기반으로 활동하는 박유아 작가가 ‘가족’을 주제로 전개해 온 초상 프로젝트들을 선보이는 전시로 한국 해외 입양인의 얼굴에 담긴 역사와 그 흔적에 주목한 '위버멘쉬' 연작을 만나 볼 수 있다.

서울시립미술관 SeMA 창고(은평구 서울혁신파크 내)에서는 ‘신진미술인 전시지원 프로그램’에 선정된 변상환 작가의 '생물 은-갈치', 배헤윰 작가의 'Fyka Foretold(예지하는 파이카)'를 3월7일까지 선보인다.

수원시립미술관도 올해 첫 기획전인 '□이 살아가는 새로운 방식'이라는 전시를 전날부터 개시해 6월20일까지 수원시립아이파크미술관에서 진행한다. 전시는 지금 이 시대의 삶에 어울리는 모습으로 창조되고 크고 작은 변화 속에서 변모해 사물이 새롭게 살아가는 방식에 주목한다. 현대 사회의 ‘사물’이 지닌 특성을 ‘인간’과의 관계를 중심으로 고찰해 일상과 예술의 접점을 새로운 각도에서 발견함으로써 사물에 대한 인식과 사고를 확장할 수 있는 장을 마련하고자 한다. 또 인간의 삶과 연결된 다양한 흔적을 담고 있는 이 시대의 사물이 익숙하거나 낯설게 변모하는 사물의 새로운 체계를 경험하고자 했다. 전시 제목은 주어에 특정 단어 대신 ‘□’를 넣어 자신만의 정의를 담을 수 있는 즐거움을 선사하고자 했다.

이번 전시는 총 11인(팀)의 작가들이 참여해 현대 사회의 ‘사물’과 ‘인간’의 다양한 관계성에 대해 회화, 사진, 설치, 미디어 등의 작품 62점을 통해 이야기한다. 전시는 총 2개의 섹션으로 이뤄졌다.

