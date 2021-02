코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)

[아시아경제 지연진 기자] 4일 주식시장이 약보합세로 거래를 마감했다. 장초반 상승세 출발한 코스피 지수는 외국인의 매도세에 개인과 기관이 3100선을 놓고 공방을 벌였지만 이틀연속 하락장을 기록했다. 코스닥도 외국인과 기관이 '팔자'를 이어가면서 소폭의 등락을 거듭하다 하락 마감했다.

코스피 지수는 이날 6.57포인트(0.21%) 내린 3084.67로 거래를 마쳤다. 장 시작부터 3100을 회복한 코스피는 상승세를 이어가다 가장 종료를 10여분 앞두고 하락세로 전환했다. 개인과 기관이 각각 465억원과 1593억원 상당을 순매수했지만, 외국인이 2228억원을 팔아치우며 공방을 벌였다.

시가총액 상위 종목 중에선 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 5,169,492 전일가 125,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방계속 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 대량납품! 주가 올라갑니다! 페이스북ㆍ애플 이어 삼성전자까지 사로잡은 ‘이 기업’! 단숨에 급등합니다 close (0.40%)와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 358,500 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 665,897 전일가 357,500 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속코스피, 외국인 순매도에 하락세 close , 0.28%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 772,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 213,400 전일가 770,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close (0.26%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,500 전일대비 2,500 등락률 +1.07% 거래량 1,386,575 전일가 234,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 [초동시각] 주린이의 퇴로를 열어라설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방현대·기아차 시총 14兆 급감 때 개미는 5200억 베팅 close (1.07%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 461,000 전일대비 4,000 등락률 +0.88% 거래량 732,281 전일가 457,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 카카오, 이시간 주가 +1.42%.... 최근 5일 개인 12만 3571주 순매도카카오, 작년 4Q 영업익 1498억…전년比 88%↑카카오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 1.21%... close (0.88%) 등이 소폭 올랐고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 20,561,094 전일가 83,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 [초동시각] 주린이의 퇴로를 열어라 페이스북ㆍ애플 이어 삼성전자까지 사로잡은 ‘이 기업’! 단숨에 급등합니다삼성전자, 미국 주방·욕실 전시회서 '소비자 맞춤형' 가전 소개 close (-0.36%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 973,000 전일대비 17,000 등락률 -1.72% 거래량 320,214 전일가 990,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방기관·외국인 순매수세…코스피, 하루만에 또 반등LG화학, 녹색프리미엄으로 국내 사업장 RE100 전환 가속 close (-1.72%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 59,210 전일가 804,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보 close (-0.25%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 8,000 등락률 -2.38% 거래량 965,266 전일가 336,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방씨젠 '매출 부풀리기' 여파…바이오주 '동반 약세' 기관·외국인 순매수세…코스피, 하루만에 또 반등 close (-2.38%) 등은 하락세를 기록했다.

특히 셀트리온은 코로나19 진단키트기업 씨젠의 매출 부풀리기에 대한 금융감독원의 제재가 결정되면서 코스닥에 상장된 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 142,300 전일대비 3,700 등락률 -2.53% 거래량 1,145,843 전일가 146,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방씨젠 '매출 부풀리기' 여파…바이오주 '동반 약세' 기관·외국인 순매수세…코스피, 하루만에 또 반등 close (-2.53%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 173,000 전일대비 4,400 등락률 -2.48% 거래량 293,955 전일가 177,400 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방씨젠 '매출 부풀리기' 여파…바이오주 '동반 약세' 기관·외국인 순매수세…코스피, 하루만에 또 반등 close (-2.48%)과 함께 지수 대비 큰 낙폭을 나타냈다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 175,100 전일대비 5,000 등락률 -2.78% 거래량 636,708 전일가 180,100 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방씨젠 '매출 부풀리기' 여파…바이오주 '동반 약세' 기관·외국인 순매수세…코스피, 하루만에 또 반등 close 도 코스닥 시장에서 2.78% 빠진 17만5100만원으로 후퇴했다.

코스닥 지수는 2.93포인트(0.30%) 하락한 957.85를 기록했다. 개인과 외국인이 각각 558억과 92억원을 순매수했고, 기관은 505억원을 순매도했다. 수급이 팽팽하게 대치하면서 이날 코스닥은 전일 종가인 960.78을 놓고 하루종일 공방을 오갔다.

이날 코스닥 시가총액 상위종목 중에선 복합소재기업 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,800 전일대비 600 등락률 +0.66% 거래량 376,550 전일가 91,200 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락"외국인, 한 주만에 '사자' 전환…LG화학 가장 많이 사들여 close (0.66%)와 바이오제약사 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 143,200 전일대비 2,700 등락률 +1.92% 거래량 176,727 전일가 140,500 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close (1.92%)만 상승세로 거래를 종료했다.

코스피에서 기관이 가장 많이 순매수한 종목은 SK하이닉스(746억원)와 LG전자(445억원), 기아차(444억원), SK이노베이션(399억원) 등의 순이다. 반면 삼성전자(-422억원)와 LG화학(-409억원), 네이버(-286억원), KODEX 레버리지 KODEX 레버리지 122630 | 코스피 증권정보 현재가 26,840 전일대비 180 등락률 -0.67% 거래량 37,693,237 전일가 27,020 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 KODEX 레버리지, 검색 상위 랭킹... 주가 5.37%[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인[주간증시 리뷰]코스피, 2110~2170선서 '퐁당퐁당'…개인은 '인버스'vs기관은 '레버리지' close (-249억원), 셀트리온(-157억원) 등이다. 외국인이 가장 많이 판 종목도 삼성전자(-1537억원)이었다.

최근 '애플카' 이슈로 주목을 받았던 현대차 계열사들은 전날 애플과 협력 중단 소식이 전해지며 큰 폭으로 하락했지만 이날 대부분 반등했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,500 전일대비 2,500 등락률 +1.07% 거래량 1,386,575 전일가 234,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 [초동시각] 주린이의 퇴로를 열어라설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방현대·기아차 시총 14兆 급감 때 개미는 5200억 베팅 close 와 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 325,500 전일대비 3,500 등락률 +1.09% 거래량 656,593 전일가 322,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방현대모비스, 검색 상위 랭킹... 주가 1.71%현대·기아차 시총 14兆 급감 때 개미는 5200억 베팅 close 가 각각 1.07%와 1.09% 상승했고, 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 8,000 등락률 +6.56% 거래량 220,470 전일가 122,000 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 현대오토에버, 작년 영업익 844억원…주당 750원 현금배당 현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막현대오토에버, 검색 상위 랭킹... 주가 4.73% close 는 6.56% 뛰었다. 기아차는 1.62% 하락했다.

이진욱 메리츠증권 투자전략팀장은 "최근 애플카 이슈가 있었지만, 실적 발표가 마무리되면서 시장의 방향성에 영향을 줄 이슈가 더이상 없었다"면서 "전형적인 쉬어가는 장의 모습"이라고 평가했다.

김용구 하나금융투자 수석연구위원은 "올해는 설연휴 가족들이 모이지 않지만 연휴가 긴 만큼 미국 증시에 대한 경계심리도 상당하기 때문에 설 연휴 앞두고 기존 상승분의 차익실현이 나타나고 있는 것으로 보인다"고 분석했다. 그는 "글로벌 실적이 전반적으로 좋기 때문에 IT와 자동차뿐만 아니라 소재 에너지도 강력한 유입 모멤텀이 될 수 있다"고 덧붙였다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr