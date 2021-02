담양군, 지역 경제 회복 ‘상반기 1760억 원’ 신속 집행

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군이 코로나19의 장기화로 얼어붙은 지역경제에 재정 신속 집행으로 적극 대응한다.

군은 지난 4일 올해 예산의 신속 집행을 위해 주요 현안 사업과 이월사업에 대한 추진계획 보고회를 개최했다고 5일 밝혔다.

보고회에서는 19개 부서, 400여 주요 사업의 향후 추진계획과 이에 따른 대상 사업의 60%, 1760억 원을 상반기에 신속 집행해 코로나19 장기화로 인해 침체한 지역경제를 회복하는 데 집중하겠다는 계획을 내비쳤다.

올해는 담양군청소년문화의집 건립과 담양시장 현대화, 국립한국정원문화원 건립, 담빛야외음악공원 조성 등 대형사업과 청년창업지원센터 건립, 고품질 쌀 가공시설 현대화 사업, 도시재생 생활 SOC사업, 산업단지복합커뮤니티센터 건립, 지역 일자리 사업 등을 본격적으로 추진한다.

이와 동시에 지난해 코로나19와 유례없는 집중호우 피해로 인한 항구 개선 복구 및 지구 단위 복구사업을 연초에 신속히 추진해 호우피해를 예방할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

군은 앞으로 월별·주간별 계획 수립 및 상황 점검을 통해 추진상의 문제점을 빠르게 해결해 더욱 체계적인 재정집행을 해 나갈 방침이다.

김영신 부군수는 “기후변화와 포스트 코로나 시대에 선제적이고 능동적으로 대응하고 담양식 그린뉴딜 정책을 적극 추진하기 위해 신속 집행에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

