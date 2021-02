[포토]이황수 송파구의회 의장 등 임시선별진료소 현장 직원 격려

[아시아경제 박종일 기자] 송파구의회(의장 이황수)는 4일 코로나 19 방역 최전선에서 고군분투하고 있는 올림픽공원 평화의 문 광장과 송파체육문화회관에 설치된 임시선별진료소를 차례로 방문, 현장 근무자들을 격려하고 간식과 음료수를 전달했다.

이 날 방문은 추운날씨에도 불구하고 코로나 19 확산 방지를 위해 애쓰는 임시선별진료소 현장 근무 종사자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 이뤄졌다.

이황수 의장을 비롯한 박경래 부의장, 김희숙 운영위원장은 임시선별진료소의 운영 및 지역내 확진자 현황을 문의, 직접 선별검사소를 둘러보며 현장에서 근무하는 의료진 및 직원 등을 격려했다.

이황수 의장은 “임시선별진료소는 코로나 19와 직접적으로 대면하는 곳인 만큼 힘들고 위험한데도 불구하고 불철주야 근무하는 의료진 및 직원들의 헌신과 노고에 진심으로 감사를 드린다”며 “오랜 비상근무로 인해 힘들겠지만 건강관리에 유의해주시고 송파구민의 안전을 위해 노력한 만큼 일상으로 되돌아가는 날이 조속히 오길 바란다”고 덧붙였다.

