허성무 창원시장, '대한독립만세' 애국지사 후손 만나 감사의 뜻 전해

1919년 4월 3일 독립만세운동 주동 故이부근 애국지사 유족 가정 방문

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장이 5일 설을 맞아 애국지사 유족의 가정을 방문해 위문을 했다.

시는 독립유공자 예우로써 유족들에게 3.1절, 광복절, 명절, 보훈의 달에 위문금을 지급하고 있으며 보훈명예수당, 의료비, 사망위로금, 쓰레기봉투 지원 등의 시책을 실시하고 있다.

이번 설을 맞아 허 시장을 비롯한 읍·면·동장 등은 독립유공자 유족 112명에게 위문품을 전달하고 애로사항을 청취한다.

허 시장은 이날 故이부근 애국지사 유족의 가정을 찾았다.

이부근 애국지사는 창원사람으로 1919년 4월 3일 웅동면 마천리의 독립 만세운동을 주동했다.

이곳의 독립 만세운동은 사립 계광학교 교사인 주기용과 정운조·문석주·김병화 등에 의해 계획됐다.

그들은 4월 3일 웅동면 마천리에 있던 면사무소에서 만세 시위를 시작해 웅청읍으로 시위행진 하기로 결의하고 사전준비를 진행했다.

이 소식을 들은 그는 4월 3일 면사무소 앞에 모인 600여 명의 시위군중과 함께 태극기를 흔들고 독립 만세를 외친 뒤, 웅천읍을 향해 행정 시위하다 붙잡혀 징역 1년 형을 받고 옥고를 치렀다.

정부는 고인의 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애족장을 수여했다.

이날 방문한 故이부근 애국지사 유족인 아들 이병원 역시 아버지의 뜻을 이어받아 6·25전쟁에 참전해 조국을 위해 희생했다.

故이부근 애국지사 외증손자 역시 조국을 위한 헌신을 본받아 육군사관학교 졸업 후 장교에 임관돼 '나라 사랑을 직접 실천하는 자랑스러운 군인이 되겠다'는 포부를 밝힌 바 있다.

허 시장은 "조국을 위해 희생하셨던 애국지사 후손을 위문해 애국지사의 숭고한 정신을 느끼고 배울 수 있어 시정 운영에 큰 힘이 된다"며 "국가를 위해 희생·공헌한 독립유공자와 그 유가족분들에 대한 예우를 위해 국가를 위한 헌신을 잊지 않고 보답하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr