부광약품 '레보비르', 美FDA서 코로나19 치료제 임상2상 승인

중증 제외 코로나19 확자 40명 대상

[아시아경제 김지희 기자] 부광약품은 미국 식품의약국(FDA)로부터 레보비르(성분명 클레부딘)의 코로나19 치료제 임상2상 시험계획을 승인을 받았다고 5일 밝혔다.

이번 임상은 외래환자를 대상으로 위약대조, 무작위 배정, 이중맹검으로 진행된다. 중증을 제외한 코로나19 환자 40명에게 레보비르와 위약을 투약해 레보비르가 위약 대비 코로나 환자 체내의 코로나19 바이러스를 얼마나 감소시킬 수 있는지 효능 및 안전성을 평가하는 디자인으로 진행된다.

레보비르는 이미 국내에서 중등도 환자를 대상으로 진행한 2상 임상시험의 환자 등록을 완료했다. 이후 결과 분석을 앞두고 있다. 지난 1월부터 레보비르의 코로나19 바이러스 세포배양 검사를 통해 살아있는 전염력있는 바이러스의 감소량을 확인할 수 있는 추가 임상도 진행 중이다.

부광약품 관계자는 "이미 글로벌로 진행된 항바이러스제 및 중추신경계 약물, 당뇨병 치료제 등에 대한 임상을 통해 풍부한 임상경험이 축적 있다"며 "이번 임상을 통해 코로나19 바이러스의 감소를 증명해 기존 국내임상뿐 아니라 미국 임상자료를 확보해 항바이러스제로서 경쟁력을 국제적으로 증명해 보일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr