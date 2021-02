[아시아경제 이선애 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 6,000 등락률 +1.76% 거래량 1,656,703 전일가 341,500 2021.02.05 14:34 장중(20분지연) 관련기사 옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보셀트리온, 주가 35만 1000원.. 전일대비 2.78%양시장 소폭 상승 출발…코스피 0.35%↑ close 은 식품의약품안전처로부터 코로나19 바이러스 감염환자 치료제인 렉키로나주에 대한 국내 조건부 허가를 획득했다고 5일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr