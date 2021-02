대구시, '디지털 성범죄' 특화상담소 개소 … 맞춤형 지원 시스템 갖춰

8일 개소식, 사단법인 '대구여성의전화' 위탁 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 최근 사회적 이슈가 되고 있는 디지털 성범죄에 능동적으로 대응하기 위해, 오는 8일 '디지털 성범죄 특화상담소'를 개소한다고 5일 밝혔다.

지난해 12월 여성가족부의 국비공모사업(전국 7개소)에 선정된 특화상담소는 방송통신위원회로부터 불법 촬영물 신고·삭제지원 기관으로 지정받고, 전문 상담원 채용 등의 준비과정을 거쳤다.

이곳에는 여성폭력 피해 상담경력을 갖춘 전문상담사가 배치돼 지역 내 디지털 성범죄 피해자에게 수사기관·법원 동행, 무료 법률 연계 지원, 맞춤형 치유 회복프로그램 제공 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공한다.

특화상담소는 남구 봉덕로 41(동영빌딩 5층)에 위치해 있다. 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 전화 또는 방문 상담을 실시한다. 온라인상담은 24시간 가능하며, ㈔대구여성의전화에서 운영한다.

조윤자 대구시 여성가족과장은 "앞으로 특화상담소 운영을 통해 지역내 디지털 성범죄 피해자들이 보다 신속하고 꼼꼼한 맞춤형 서비스를 지원받을 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr