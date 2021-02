[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 과감한 포즈로 시선을 압도했다.

최근 가수는 자신의 인스타그램에 '쿨하다'라는 글과 함께 사진들을 게재했다. 청청 패션으로 멋을 낸 현아는 과감한 쩍벌 포즈 를 하고 있다. 다리 사이에 한 브랜드의 가방을 놓아 임팩트를 주었다.

사진을 본 팬들은 "헉 가방 존예, 구매욕구 만땅" "너무 쿨해" "데님마저 잘 어울려" 등의 반응을 보였다.

한편, 현아는 신곡 '아임 낫 쿨'을 발표하고 활발히 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr