창원시, 진해 속천항 빛거리 '점등식' … "해변공원 '빛의 향연' 연출"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 4일 저녁 진해루 해변공원 일원에서 속천항 빛거리 조성 점등식을 열었다고 5일 밝혔다.

시는 속천항의 우수한 자연환경을 활용한 도심형 해안관광 메카 육성을 위해 추진한 속천항 빛거리 조성사업을 완료했다.

속천항 빛거리 조성사업은 도비 12억원과 시비 7억원 등 19억원의 사업비를 들여 2019년 11월 착공돼 지난 1월 28일 완공됐다. 빛거리 조성 1500m 구간에 프로젝션 맵핑과 홀로그램, 포토존, 미디어 글라스 등 다양한 프로그램을 연출했다.

대죽도 거북선 경관 조명사업도 경관위원회 심의를 거치는 등 올해 연말 완공을 목표로 당초 계획대로 추진되고 있다.

허성무 시장은 "올해 시정목표를 플러스 성장의 원년의 해로 선포한 만큼 이번 속천항 빛거리를 통해 침체한 경제와 사회적 분위기가 탈바꿈되길 바란다"면서 "주변 관광지와 연계한 지역경제 활성화는 물론 시민의 삶의 질이 향상될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

