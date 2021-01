[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 새벽부터 차분한 빗줄기가 이어진 26일 전남 강진군 도암면 만덕리 천년고찰 백련사 동백림(천연기념물 제151호)이 철모르고 피어난 동백꽃으로 시선을 끌고 있는 가운데 궂은 날씨와 어우러져 차분한 분위기를 연출하고 있다.

호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr