[아시아경제 황준호 기자] 금융투자협회 금융투자교육원은 '상업용 부동산 투자 실무(주간)' 집합교육 교육생을 25일부터 모집한다.

이 과정은 부동산 금융, 리츠·자산운용 관련 업무 종사자를 대상으로 상업용 부동산 투자방법과 전략에 대한 실무지식을 단기에 습득할 수 있도록 구성됐다. 특히, 투자시장 현황과 투자대상별 사례, 자금조달 수단별 사례분석 등 현업 전문가로 이뤄진 강사진의 사례 중심 강의를 통해 관련 업무 종사자의 실무역량을 향상시킬 수 있도록 했다.

교육생은 다음달 16일까지 모집하며, 교육기간은 3월 9~11일(12시간)까지다. 여의도 금융투자교육원에서 진행된다.

