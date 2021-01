경기도 '데이터기반 행정' 활성화…통계청·서울대와 협약

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 데이터기반 행정 활성화에 속도를 낸다.

경기도는 21일 수원 경기도청에서 통계청, 서울대학교와 '데이터의 안전한 활용과 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 이재명 경기도지사와 류근관 통계청장, 노동영 서울대학교 연구부총장이 참석했다.

3개 기관은 이날 업무협약을 통해 ▲데이터 활용 확산 및 경기도정 발전을 위한 상호의견 교환 ▲데이터 수집, 결합, 저장, 개방 등 분석체계 마련을 위한 공동연구 ▲경기도민 편익 및 도정 서비스를 위한 데이터 분석 및 통계 개발 ▲안전한 데이터의 제공 및 활용을 위한 기술지원 등에서 상호 협력하게 된다.

이재명 지사는 "산업의 디지털화, 사회의 디지털화 속에서 경기도가 특별히 관심 가지고 있는 것은 데이터 주권"이라며 "개인정보를 철저히 보호하되 데이터를 안전하고 공정하게 활용해야 하는 게 현 시대의 중요한 과제가 됐다"고 강조했다.

그는 그러면서 "민과 관, 연구단체들이 협력해서 새로운 길을 열어가야 한다"며 "행정이 데이터 기반으로 디지털화되면 도민들은 그 혜택을 온전히 누릴 수 있는 만큼 이번 협약은 매우 의미 있는 일이라고 생각한다"고 덧붙였다.

류근관 통계청장은 "통계청은 최근 세계 최고 수준의 데이터 보안과 데이터 활용성이 조화를 이루는 'K-통계체계'를 정립하고자 노력하고 있다"며 "이를 통해 새로운 데이터 시대를 주도적으로 대비해 나가겠다"고 약속했다.

특히 "이번 경기도, 서울대학교와의 업무협약 체결이 정부와 학계가 협력해 데이터를 선용하고, 행정발전을 촉진하는 모범사례로 자리매김할 것으로 기대한다"며 "데이터 전문기관으로 통계청이 그간 축적해 온 경험과 노하우를 활용해 경기도정의 발전과 서울대학교의 학문적 연구를 뒷받침할 수 있도록 적극 협력해 나가겠다"고 강조했다.

노동영 서울대학교 연구부총장은 "서울대에서 개발한 안전한 데이터 활용기술을 기반으로 경기도민들의 편익과 도정의 발전을 획기적으로 향상시키는 새로운 사례를 만들 수 있을 것으로 기대한다"며 "특히 서울대 산업수학연구센터가 개발한 동형암호 기술을 기반으로 세 기관의 협력관계가 데이터분야의 혁신 사례로 자리매김하기를 기대한다"고 전했다.

3개 기관은 코로나 방역과 지원, 연구에 집중하고 이후 데이터 보호, 결합, 분석 및 공동연구 등 데이터기반 행정 서비스를 확대할 수 있도록 협력관계를 이어갈 계획이다.

도는 이번 협약이 '데이터기반 행정 활성화에 관한 법률' 시행 후 정부와 학계가 협력하는 첫 사례로, 중앙과 지방정부 그리고 학계가 협력해 데이터기반의 행정을 촉진하는 선례가 될 것으로 보고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr