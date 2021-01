[아시아경제 최대열 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 544,778 전일가 107,500 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 현대중공업 조선3사, 150억불 수주 노젓는다현대중공업, 유럽 선사와 1975억 규모 VLCC선 2척 수주현대삼호중공업, 라이베리아 소재 선사와 1989억 규모 LNG선 수주 close 은 자회사 현대중공업이 지난해 53억600만달러를 수주해 앞서 1년 전보다 수주액이 31.7% 줄었다고 21일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr