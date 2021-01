고흥군, 정보공개 종합평가 ‘우수기관’ 선정

군정 운영의 투명성 및 군민의 알 권리 보장





[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 행정안전부 주관으로 시행된 ‘2019년, 2020년 정보공개 종합평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

정보공개 평가는 국민의 알 권리 보장과 국정에 대한 국민의 참여, 정책의 투명성을 확보하기 위해 행정안전부 주관으로 중앙행정기관, 지방자치단체, 공기업 등 전국 587개 기관을 대상으로 사전정보, 원문공개, 청구처리, 고객관리 등 4개 분야 10개 지표를 평가한다.

이번 평가에서 고흥군은 원문정보공개의 충실성, 비공개 세부 기준의 적합성, 고객 수요분석 실적지표에서 만점을 받았으며, 나머지 평가항목도 대체로 높은 점수를 받았다.

군 관계자는 “행정의 투명성 및 군민의 알 권리 충족 등 정보공개 대 군민 서비스 향상을 위해 전 직원이 노력한 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 더욱 투명한 행정정보 공개로 군민의 알 권리를 보장하고 신뢰받는 기관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr