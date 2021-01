[아시아경제 이선애 기자] 쎄트렉아이가 항공우주 산업이 성장할 것이라는 기대감에 급등세를 보이고 있다.

쎄트렉아이는 21일 오전 10시25분 12.50% 오른 5만8500원에 거래되고 있다. 이날 장중 VI가 발동했고, 6만2100원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

최근 5일 동안 외국인과 기관은 각각 8만5738주, 12만8296주 순매수하고 개인은 21만7740주 순매도했다.

한편 미국 자산운용사 ARK가 미국 증권거래위원회(SEC)에 우주 탐사기업 상장지수펀드(ETF) 출시 계획을 제출했다는 소식이전해지면서 국내 항공우주와 관련 기업에 투심이 쏠리고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr