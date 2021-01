[아시아경제 유병돈 기자] 서울의 한 귀금속점에 새벽시간대 괴한들이 침입해 귀금속을 훔쳐 달아나 경찰이 수사에 나섰다.

서울 관악경찰서에 따르면 21일 오전 4시께 관악구의 한 귀금속점에 검은색 옷과 모자를 착용한 3명이 유리창을 부수고 침입했다.

이들은 진열대를 파손한 뒤 귀금속들을 가방에 털어 넣고 도주했으며, 사설 경비업체가 침입 사실을 인지한 직후 경찰에 신고했으나 이미 달아난 후였다.

다행히 순금 등 고가의 귀금속은 금고에 보관돼 있어 피해를 줄였지만, 괴한들은 모조 금과 14K 금품 등을 훔쳐 달아난 것으로 조사됐다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 달아난 일당의 행적을 추적하고 있다.

