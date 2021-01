강원도, '실업자 전수관리'‥ 올해 도내 고용률 63% 목표

3대 '일자리 미스매치' 해소 추진… 3209억 원 지원

[아시아경제 라영철 기자] 올해 강원도 일자리 전략은 '실업자 전수관리 프로젝트'를 통해 '일자리 미스매치 해소', '취업 취약계층 일자리 지원', '강원형 로컬 벤처기업 육성'이다.

강원도는 "올해 고용률 63% 달성을 위해 일자리 사업으로 3209억 원(시·군비 포함)을 지원할 계획"이라며 21일 이같이 밝혔다.

3대 '일자리 미스매치' 해소를 위해 도내 구직자·기업 DB 구축을 통해 빅데이터 분석 후 AI가 일자리 매칭 서비스를 하는 'My Job 플랫폼 구축' 사업을 신규 추진한다. 이를 위해 시스템 서비스 구축(4월~10월)과 시범운영(11월)을 할 예정이며, 비대면 원스톱 취업 지원도 병행한다.

'강원 온라인 마케터 양성'사업으로 소상공인의 온라인 시장 진출을 돕고 시범적으로 70여 명의 마케터를 양성할 계획이다. 기업이 필요한 실무 능력을 갖춘 인력 양성과 취업을 연계해 퇴직한 전문 인력 등을 비영리단체와 사회적 기업 등에 취업할 수 있도록 양성형·경력형 일자리 지원 사업을 추진한다.

'장애인 고용촉진 장려금' 사업은 근로자 5 ~ 50인 미만 기업을 대상으로, 신규 고용을 촉진하고 지속·안정적인 고용 유지를 통해 장애인의 자립을 돕는다. 경증장애인에는 월 45만 원, 중증장애인에는 월 80만 원의 인건비를 지원하고 '청년과 경력단절 여성 등의 구직활동' 지원을 위해 월 50만 원씩 6개월간 지급할 계획이다. '강원형 안심공제', '강원도 사회보험료', '강원형 청년일자리'를 토대로 신규 사업을 추진해 고용 환경도 바꾼다.

만 18세 이상 장애인 1215명에는 ▲전일제 일자리 ▲시간제 일자리 ▲복지일자리 ▲시각장애인 안마사 파견 ▲발달장애인 요양보호사 보조 등의 일자리를 지원한다. 저소득층, 취업 취약 계층 등 1350명에는 ▲행복나눔지원(어르신 무료 이·미용 서비스 사업 등) ▲DB 구축(도서 자료 전산화 등) ▲공공기관서비스 지원 ▲환경정비 ▲안전지킴이(코로나19 대응 긴급 공공사업) 등 5개 유형의 한시적 일자리를 제공한다.

'어르신 일자리' 지원은 공익활동형(만 65세 이상 기초연금 수급자), 사회서비스형(만 65세 이상), 시장창업형·취업형(만 60세) 등이며 5만 9045명이 해당한다. '일·복 터진 친환경 어르신 일자리' 사업은 6개 시·군(원주, 강릉, 홍천, 영월, 정선, 양구)을 대상으로 추진한다. 빨래방을 설치해 빨래와 배달, 돌봄 서비스 등에 필요한 인력을 지원하는 생활복지 서비스형 일자리다.

'강원형 로컬 벤처기업 육성'프로그램은 청년 일자리 창출과 창업 형태로써 2025년까지 130억 원을 투자해 7개 유형(유산, 푸드, 브랜드, 스테이, 복합문화공간, 투어, 리모트워킹)으로 로컬 벤처기업을 발굴·육성한다. 또한, 성장 단계별로 지원 대책을 마련해 기업의 경영 실태와 애로 사항을 조사하는 등 기업이 성장할 수 있는 여건을 만들고 지원할 계획이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr