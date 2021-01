비대면 시대, 인공지능 로봇이 문화전시 안내한다

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 한국문화정보원과 비대면 시대 맞춤 문화정보를 제공하기 위해 21일부터 인공지능 기반 문화전시 안내로봇(큐아이)을 국립국악원, 국립아시아문화전당, 국립태권도박물관에서 선보인다고 밝혔다.

국립국악원에서 큐아이는 관람객들이 소리 형태의 국악콘텐츠를 직접 보고 경험하며 쉽게 이해할 수 있도록 동영상으로 설명하고 동행 안내한다. 국립아시아문화전당에서는 어린이들이 아시아의 역사와 문화를 쉽게 이해할 수 있도록 상호 작용할 수 있는 맞춤형 콘텐츠를 선보인다. 국립태권도박물관에서는 국내외 방문객들에게 세계 속 태권도 역사를 설명하고 조선 후기 무예 훈련 교범인 무예도보통지를 다국어로 안내하는 역할을 맡는다.

특히 이번 큐아이는 사회적 약자들을 위한 문화향유 지원 서비스를 강화했다. 국악의 역사를 설명할 때 다국어 음성안내뿐 아니라 수어 영상 해설 서비스를 제공하고 모든 안내와 문화해설 진행 시 음성과 자막을 동시에 만나볼 수 있게 했다. 또 관람객이 원하는 특정 지점까지 관람객과 동행해 안내한다.

2018년 도입된 큐아이는 박물관, 도서관, 문화전시 공간 등 현재까지 9곳에 12대가 배치돼 문화 분야에 특화된 안내 서비스를 제공하고 있다. 2024년까지 국내를 대표하는 문화전시 공간 29곳에 큐아이 40여대를 확대 보급할 계획이다. 문체부 관계자는 “문화데이터와 인공지능·자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 융합한 큐아이를 다양한 문화전시 공간에 지속적으로 확대 배치해 국민들이 더욱 편리하게 문화를 향유할 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr