[아시아경제 김대현 기자] 디바이스이엔지 디바이스이엔지 187870 | 코스닥 증권정보 현재가 50,400 전일대비 3,250 등락률 +6.89% 거래량 224,659 전일가 47,150 2021.01.15 11:09 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일디바이스이엔지, 228억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약디바이스이엔지, 26억3500만원 규모 반도체 제조장비 계약 체결 close 는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,400 전일대비 1,300 등락률 -1.45% 거래량 17,066,815 전일가 89,700 2021.01.15 11:09 장중(20분지연) 관련기사 배터리 강자 “LG화학’과 경쟁한다! 새로운 황제주 탄생삼성전자, '그랑데 통버블'·'소형세탁기' 신제품 출시…"세탁력·위생 강화"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 60억9000만원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 15일 공시했다.

계약금액은 2019년 매출액 대비 14.09%에 해당한다. 계약기간은 4월30일까지다.

