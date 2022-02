[아시아경제 황윤주 기자] 디바이스이엔지 디바이스이엔지 187870 | 코스닥 증권정보 현재가 23,950 전일대비 700 등락률 -2.84% 거래량 13,470 전일가 24,650 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스'디바이스이엔지, 100억규모 신주인수권부사채권 발행 결정디바이스이엔지, 60억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 450원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 1.5%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

